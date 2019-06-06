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/ Пострадавшие при обрушении дома в Магнитогорске семьи получат по 945 тысяч рублей

Пострадавшие при обрушении дома в Магнитогорске семьи получат по 945 тысяч рублей

Эти деньги пожертвовали неравнодушные люди со всего мира.
сегодня в 15:39
  |  Общество

Пожертвования неравнодушных к магнитогорской трагедии решено распределить между семьями из 7 подъезда. Средства переведут всем, кто проживал в пострадавших квартирах, снимал там жилье, находился в гостях. Всего, по подсчетам Общероссийского Народного Фронта, таких семей 51. Получается, что каждой достанется около 945 тысяч рублей.

На сегодня 48 миллионов 190 тысяч рублей остались на счете. Мы считаем, что эти деньги должны быть распределены среди семей пострадавших 7 подъезда, потому что они понесли наибольший ущерб. Предлагаем поделить не поквартирно, а по семьям, которые проживали в 7 подъезде, находились в гостях, снимали там жилье. Это были сложные разговоры, практически с каждой семьей мы снова переживали эту трагедию, именно семьи считают такое распределение средств справедливым. Надо отметить, что даже семьи, в которых были погибшие, считают, что равными долями нужно распределить деньги с семьями, которые чудом уцелели. Это достойно уважения. — прокомментировал сайту «Первый областной» руководитель исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Всего же на счет поступил 61 миллион 106 тысяч рублей, но более 12 миллионов ушли на оплату аренды жилья пострадавшим семьям, погребение, госпошлину по оформлению новых документов и оплату путевок в Крым для детей.

Напомним, что 31 декабря 2018 года в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа рухнул целый подъезд. 39 человек погибли.

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