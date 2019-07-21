В Челябинской области часть дома обрушилась прямо на автомобиль

Разваливающаяся постройка уже много лет не обслуживается управляющей компанией.

В Челябинской области часть жилого дома обрушилась прямо на стоящий внизу автомобиль. Непогода в Златоусте стала причиной, по которой от дома № 46 по улице Златоустовская отпал целый кусок шлакоблока и штукатурки. Часть жилого здания упала прямо на легковушку. Водитель автомобиля рассказал, что дом находится в ужасном состоянии. Несколько лет назад от него отказалась управляющая компания, с тех пор дом никто не обслуживает.

«Дом находится в очень плохом состоянии. Большие проблемы начались три года назад, когда чердачная балка провалилась в одну из квартир. Но нам никто не может помочь, поскольку управляющая компания отказалась обслуживать дом. Сейчас от него отвалился кусок из-за сильного дождя, упал на мой автомобиль, поцарапал бампер. С другой стороны дома упал такой же кусок», — рассказывает владелец пострадавшего автомобиля Сергей Калистратов.

Жители соседнего дома № 48 пытаются самостоятельно реставрировать свое жилье. На свои средства покупают штукатурку, но косметический ремонт не держится долго, швы вздуваются и с фасада валится облицовочный материал.



Как отмечает Сергей Калистратов, их дома — не единственные двухэтажные строения в городе, которые остались без управляющей компании. С подобным столкнулись многие жители Златоуста.



В данный момент редакция «Первого областного» не смогла связаться с Администрацией Златоустовского городского округа. Мы выясняем все подробности того, как обслуживается этот дом и когда его признают ветхоаварийным.