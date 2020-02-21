В Челябинске угонщиков второй раз поймали на том же месте преступления

Злоумышленники «охотились» за японскими авто.

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В ночь на 21 февраля сотрудники компании системы безопасности Delta совместно с полицией устроили скрытое наблюдение во дворе дома по улице Горького в Челябинске. Пару дней назад двое неизвестных пытались угнать оттуда дорогие иномарки.

«Выяснилось, что злоумышленниками был применен метод угона через так называемую „удочку“. Этот способ позволяет ретранслировать сигнал от штатного ключа автовладельца, даже если тот находится на значительном расстоянии от своей машины. Имитируя присутствие штатного ключа возле автомобиля, угонщики заводят двигатель и уезжают», — рассказали в пресс-службе компании.

В подъезде угонщики сканировали ключи авто, хозяева которых находились у себя в квартирах. И уже через два дня преступники вновь вернулись, где их поймали с поличным.

Водителей просят быть бдительными и использовать системы защиты для своих авто.