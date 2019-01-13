/ Самодельная противоугонная система вызвала удивление жителей Челябинска

Изобретение стало поводом для шуток в сети.

Конструкция из металлических цепей и замка на колесе одного из автомобилей стала поводом для шуток среди жителей Челябинска. Фотография изделия, намотанного на колесо, появилось в группе «Типичный Челябинск» сегодня, 13 января.

Автор снимка утверждает, что фотография была сделана в Ленинском районе города. В комментариях подписчики сообщества начали выстраивать свои предположения о том, для чего может служить такое оригинальное приспособление на колесе. Некоторые назвали его «челябинской противоугонкой».

Достигните 60 уровня, чтобы разблокировать этот предмет. — пишет Александр Андреевич.

По-любому все четыре колеса. — шутит Сагит Мухамедьянов.

Сто пудов забудет разок и поедет с ней. — предполагает Александр Солнечный.

Однако не все участники обсуждения уверены, что устройство поставлено на машину самим хозяином. Некоторые предполагают, что его могли закрепить злоумышленники, или это может быть чьей-то злой шуткой.