Челябинские полицейские задержали угонщицу

Сотрудница автомойки взяла дорогой автомобиль клиента, но не рассчитала свои возможности.

В дежурную часть отдела полиции Тракторозаводского района поступило заявление от челябинки по факту повреждения ее автомобиля стоимостью около миллиона рублей.



Женщина пояснила полицейским, что оставила его на территории автомойки для получения услуг. Вернувшись за машиной, заявительница обнаружила на ней повреждения.



В ходе проведения мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили предполагаемую подозреваемую с помощью видеозаписи с камер наблюдения. Ею оказалась сотрудница автомоечного комплекса.

Подозреваемая взяла автомобиль с целью передвижения по городу, но совершила ДТП и, скрывшись с места происшествия, вернула его на территорию автомойки.



По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).



Угонщицу ждет наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А также лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

