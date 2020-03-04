Неслабый пол: сотрудница полиции задержала угонщика в Чебаркуле

Злоумышленник проник в несколько автомобилей.

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В Чебаркуле дознаватель местного отдела полиции заметила свет в своем автомобиле. Она спустилась на парковку и увидела в соседском авто незнакомца. Мужчин попытался сбежать, но женщина задержала его. Злоумышленник продолжил бегство, но его остановил муж сотрудницы полиции.

Было установлено, что 42-летний местный житель разбил окно «Нивы», чтобы угнать ее. Но помешала сработавшая сигнализация. Тогда он проник еще в три автомобиля. На одной из машин он попытался уехать, но транспортное средство оказалось неисправным. Из «УАЗа» полицейской он похитил нож, автомагнитолу и навигатор. Сумма ущерба составила четыре тысячи рублей.

«В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Старшего лейтенанта полиции Татьяну Куликовских наградят за верность служебному долгу и проявленное мужество при задержании злоумышленника перед Международным женским днем.