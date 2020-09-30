В Челябинске суд признал фиктивным брак местного жителя и иностранки

Целью было лишь получение гражданства РФ.

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Одна предприимчивая жительница Узбекистана решила переехать в Россию. И очень хотела остаться здесь законно, то есть получить гражданство РФ. Но собирать кучу документов и тратить на них время 19-летней девушке не особо хотелось.

Поэтому она обратилась к 26-летнему жителю Челябинской области, которому предложила заключить фиктивный брак — без цели создания семьи и прочих радостей совместной жизни. Но выяснилось это, когда прокуратура Ленинского района Челябинска проверяла исполнение миграционного законодательства.

«В соответствии с п. 12 ст. 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случаях, если иностранный гражданин заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, и этот брак признан судом недействительным», — сказано в заявлении прокуратуры Челябинской области.

Отмечается, что прокурор района обратился в суд с требованием о признании брака недействительным. И требования прокурора были удовлетворены. Теперь девушке придется искать другие способы получения гражданства Российской Федерации.