В Челябинске будут судить телефонных мошенников

Три местных жителя обвиняются сразу по двум статьям.

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В Челябинске будут судить мошенников, которые, обманывая горожан, выманивали у них деньги и тратили по собственному усмотрению. Причём один из злоумышленников в это время был лишён свободы. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В 2019 году один из обвиняемых, отбывая наказание в исправительном учреждении, звонил челябинцам на стационарные телефоны, представлялся родственником и сообщал, что находится в полиции, и против него собираются возбудить уголовное дело. А для того, чтобы этого не произошло, необходимо передать определённую сумму.

Когда злоумышленнику удавалось задуманное, тогда начинали действовать два его товарища: они обналичивали деньги, переведённые потерпевшими на счета, оформленные на незнакомцев, а также забирали их в указанных местах. Полученными средствами они распоряжались по своему усмотрению, а также покупали на них продукты, которые передавали заключённому.

«Обвиняемые совершили хищение денежных средств 73 потерпевших на сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении трёх местных жителей по частям 2, 4 статьи 159 „Мошенничество“ и части 1 статьи 174.1 „Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления“ Уголовного кодекса Российской Федерации»,— сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.