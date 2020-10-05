Свердловский облсуд не стал смягчать наказание бывшему директору «Гринфлайта»

Решение по делу Сергея Мануйлова обжаловала прокуратура.

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Бывшему генеральному директору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову отказали в смягчении наказания. Свердловский областной суд отменил решение Калининского районного суда Челябинска по замене необытой части срока на исправительные работы.



О решении инстанции в понедельник, 5 октября, «Первому областному» рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Напомним, на исправительные работы остаток срока Сергею Мануйлову заменили в мае этого года. Однако с решением не согласилась прокуратура, которая вынесла апелляционное представление.

«Апелляционным постановлением Свердловского областного суда представление прокуратуры Челябинской области удовлетворено, судебное решение районного суда отменено. Осужденный продолжает отбывать наказание до марта 2021 года»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, приговор Сергею Мануйлову за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, вступил в силу в 2018 году. Тогда же его приговорили к двум годам колонии за исчезновение 10 миллиардов рублей дольщиков «Академ Риверсайда». Сергея Мануйлова, признали виновным в намеренном совершении невыгодных сделок. В июле прошлого года он попросил о снижении срока наказания, но Челябинский областной суд не удовлетворил ходатайство.