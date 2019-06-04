/ В Челябинске спасатели «выловили» нетрезвого пловца

В Металлургическом районе Челябинска матросы спасли мужчину из водоема. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил искупаться в месте, где было запрещено это делать. Вечернее купание мужчина решил устроить 3 июня, около 18:30.
На озере Первое матросами-спасателями рядом с пляжем «Восточный берег», в 20 метрах от берега, спасен мужчина 50 лет, находившийся в воде в состоянии алкогольного опьянения. — сообщили сайту «Первый областной» в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.
От медицинской помощи спасенный мужчина отказался.
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