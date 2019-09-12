Нетрезвая автоледи повезла непристегнутую внучку в соседний город

Женщина усадила ребенка на заднее сидение без детского кресла.

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В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-217030, в котором находилась нетрезвая бабушка и ее 4-летняя внучка. Малышка сидела на заднем сидении машины, не в детском кресле и даже не пристегнутая.

«Инспекторами было установлено, что от женщины исходит запах алкоголя. Проходить процедуру освидетельствования на месте женщина отказалась. Несовершеннолетняя пассажирка автомобиля была передана инспекторам по делам несовершеннолетних, а женщина была направлена на освидетельствование в медицинское учреждение», — сообщил сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Таушканов Андрей.

Процедура освидетельствования показала, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, она выпивала только накануне, а на следующий день отправилась со своей внучкой из села Бобровка в Троицк.

На 42-летнюю бабушку составили административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде.