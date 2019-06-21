/ Уставшего пловца спасли на пляже в Челябинске

Также помощь матросов-спасателей потребовалась упавшему с понтона ребенку.

Двух детей спасли на озере Смолино в Челябинске 20 июня. Оба купались в водоеме днем. Сначала помощь потребовалась 5-летнему мальчику. Он оказался в воде в 10 метрах от берега. За несколько секунд до падения в озеро ребенок находился на понтоне, но не удержался на плавсредстве. Ребенка быстро достали из воды.

Через полчаса, уже на другом пляже Смолино, матросы-спасатели заметили в воде 17-летнего отдыхающего.

В 70 метрах от берега спасен 17-летний подросток, уставший пловец. Медицинская помощь ему не потребовалась. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

На обоих пляжах было разрешено купаться и отдыхать.