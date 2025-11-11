В Челябинске организована проверка по факту схода с рельсов грузового поезда, сообщает пресс-служба Центрального следственного управления на транспорте СКР.
Инцидент произошел во вторник, 11 ноября, на перегоне между станциями Кольцевая и Металлургическая: на путях необщего пользования промпредприятия сошли с рельсов 19 вагонов, груженных металлопрокатом.
Пострадавших в результате происшествия нет. Ведутся восстановительные работы.
СК организовал проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.
Свою проверку проводит Челябинская транспортная прокуратура.