В Челябинске сошли с рельсов 19 вагонов с металлопрокатом

Инцидент произошел на путях необщего пользования промпредприятия

В Челябинске организована проверка по факту схода с рельсов грузового поезда, сообщает пресс-служба Центрального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел во вторник, 11 ноября, на перегоне между станциями Кольцевая и Металлургическая: на путях необщего пользования промпредприятия сошли с рельсов 19 вагонов, груженных металлопрокатом.

Пострадавших в результате происшествия нет. Ведутся восстановительные работы.

СК организовал проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.

Свою проверку проводит Челябинская транспортная прокуратура.