В Челябинске сгорела сауна

Пожар зацепил несколько соседних домов.

Сегодня, 28 июля, в Тракторозаводском районе города Челябинска произошёл страшный пожар. Горят несколько домов. Есть пострадавшие.

В десятом часу утра загорелись дома на Армавирском переулке. Очевидцы сначала услышали громкий хлопок, потом увидели валящийся дым и языки пламени. Раньше там хранился пропан, есть ли он там сейчас неизвестно.

По предварительным данным, сгорела сауна, дом владельца, и пожар слегка задел соседние дома. Пострадал владелец, обгорела рука. По другой версии, лицо и рука.

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