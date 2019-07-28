Полицейские уничтожили около 600 квадратных метров дикой конопли

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков выявили поле растения в рамках операции «Мак-2019».

На территории Челябинской области полицейские выявили и ликвидировали около 600 квадратных метров незаконного посева дикорастущей конопли.

Профилактическую операцию «Мак-2019» проводили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Магнитогорску. Поле конопли было обнаружено на территории, примыкающей к Орджоникидзевскому району. Полицейские выявили собственника этой «оранжереи» и после совместными усилиями уничтожили квадратные метры конопли.

«Обо всех выявленных очагах произрастания дикорастущих конопли и мака можно сообщить по телефонам дежурных частей Управления МВД России по городу Магнитогорску и территориальных отделов полиции: 8 (3519) 23-58-02, 23-58-85, 20-02-85, 34-17-72, 24-25-54 или участковому уполномоченному полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, что конопля и мак в период созревания являются наркотическим средством. Садоводам рекомендуют ликвидировать дикорастущую траву, чтобы не привлекать внимания наркозависимых людей.