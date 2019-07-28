51 человек тушили пожар в Челябинске

Также в ликвидации возгорания были задействованы 17 единиц техники.

Сегодня, 28 июля, в Тракторозаводском районе города Челябинска произошёл страшный пожар: горел частный жилой трехэтажный дом на переулке Арвамирского.

Ранее мы сообщали об инциденте. Стало известно, что на место происшествия через 5 минут после поступления звонка прибыли сотрудники первого подразделения 5-ой пожарно-спасательной части. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар.

«Существовала реальная угроза перехода огня на соседние постройки и сооружения. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МЧС удалость вовремя не допустить дальнейшее распространение. В 12:17 часов объявлена локализация пожара на площади 1000 квадратных метров», — сообщили в МЧС России по Челябинской области.

Пожар устраняли 51 человек и 17 единиц техники, из которых 42 человека и 13 единиц техники прибыли от МЧС.

По официальным данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания пока неясна.