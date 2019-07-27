Пострадавшим в ДТП с автокраном в Челябинске выплатят компенсацию

Сумма будет рассчитана в зависимости от тяжести травмы.

Пострадавшие во время дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе Челябинска смогут получить компенсацию. Пассажиры, находящиеся в маршрутных такси, в которые на высокой скорости врезался автокран, могут рассчитывать на страховые выплаты. Страховые компании АО «АльфаСтрахование» и АО «СОГАЗ» подтвердили, что у них есть действующие договоры с перевозчиками.

«Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшим пассажирам автобуса № 66 следует обращаться в СК „АльфаСтрахование“, а пассажирам автобуса № 92 — в СК „СОГАЗ“. При подаче заявления на выплаты в страховые организации необходимо предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии или протокол и постановление по делу об административном правонарушении и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Национального союза страховщиков ответственности.

Сумма выплаты будет рассчитана в зависимости от тяжести травмы, в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164.



Напомним, что во время аварии погиб 1 человек. Им оказался уроженец Узбекистана. Еще 9 человек получили травмы и были госпитализированы.



