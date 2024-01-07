В Челябинске сгорел маршрутный ПАЗ

Автомобиль вспыхнул на стоянке

В Челябинске в поселке Новосинеглазово сгорел маршрутный ПАЗ. Возгорание произошло из-за неисправности газового оборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.



Маршрутка загорелась сегодня на автостоянке на улице Горная.

«По прибытии установлено, что из-за неисправности газового оборудования произошло возгорание паров газа (без разгерметизации 2 газовых баллонов) с дальнейшим горением автобуса», — сказали в пресс-службе.

Огонь полностью уничтожил один автобус и повредил лакокрасочное покрытие стоящего рядом другого ПАЗа.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

Точную причину пожара установят сотрудники отдела дознания.