В новогоднюю ночь в Челябинске от пожара погиб человек

Он отравился продуктами горения

В Челябинске в новогоднюю ночь серьезный пожар случился в доме на Воровского, 23б. На место приехали пожарные и машина реанимации. При пожаре погиб человек, он отравился продуктами горения, сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Поступило сообщение о пожаре в жилом доме. По прибытию подразделений происходило горение вещей в квартире на третьем этаже на площади четыре квадратных метра. На пожаре погиб мужчина, личность устанавливается, он отравился продуктами горения», — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожарные вывели из дома 12 человек, в том числе троих детей, самостоятельно до прибытия подразделений эвакуировались семь человек. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

Кроме того, еще одно ЧП случилось в Ленинском районе города Челябинска. Здесь в доме на Агалакова, 15 вспыхнул балкон. Возгорание произошло на втором этаже 4-этажного дома — горели вещи на балконе, хозяев в квартире не было. ГУ МЧС по Челябинской области сообщило, что самостоятельно с верхних этажей эвакуировались 5 взрослых и 2 ребенка. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.