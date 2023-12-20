Автосервис загорелся в частном секторе в Челябинске

Из-за плотной застройки пламя едва не перекинулось на жилые дома

Рано утром 20 декабря в Челябинске на улице Артиллерийской произошел пожар в автосервисе. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на жилые дома, в результате никто не пострадал. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел в автосервисе, расположенном между жилыми домами. Прибывшие спасатели обнаружили объятое пламенем строение с уже обрушившейся кровлей. Из-за плотной застройки огонь уже готов был перекинуться на дома.

Пожарные оперативно отбили угрозу и ликвидировали возгорание.

Пострадавших в результате ЧП нет. Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.