Рано утром 20 декабря в Челябинске на улице Артиллерийской произошел пожар в автосервисе. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на жилые дома, в результате никто не пострадал. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел в автосервисе, расположенном между жилыми домами. Прибывшие спасатели обнаружили объятое пламенем строение с уже обрушившейся кровлей. Из-за плотной застройки огонь уже готов был перекинуться на дома.
Пожарные оперативно отбили угрозу и ликвидировали возгорание.
Пострадавших в результате ЧП нет. Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.