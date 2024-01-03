В Карталах полицейские спасли пенсионера на пожаре

Мужчина наглотался дыма и нуждался в срочной помощи медиков

Инспекторы ГИБДД Сергей Данилов и Виктор Лушников спасли жизнь пенсионера из Карталов, который наглотался дыма во время пожара, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В канун Нового года напарники патрулировали улицы города и заметили дым в частном секторе — на Набережной улице горел частный дом. Соседи рассказали, что в горящем здании мог остаться 71-летний пенсионер Александр Васильев. Из-за сильного задымления полицейские не смогли войти в дом, но они оперативно вызвали на место пожарных.

«Когда пожарные добрались до комнаты, хозяин дома находился полусознательном состоянии. Инспекторы ДПС посадили мужчину в служебный автомобиль и доставили в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказывают в пресс-службе.

После Нового года Александр Васильев сам позвонил на горячую линию МВД и выразил благодарность инспекторам. Руководство решило поощрить полицейских за решительность и оперативность. Каким образом, в пресс-службе главка не уточняют.