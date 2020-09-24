В Челябинске сбили 10-летнего мальчика

Ребенок получил телесные травмы.

Послушать 00:00

В Челябинске 23 сентября произошло ДТП, в ходе которого сбили 10-летнего пешехода. Мальчик переходил дорогу в неустановленном для перехода месте.

Инцидент случился в 18:00 на улице Дегтярева около 47 дома. 42-летний водитель за рулем автомобиля «Мицубиси Оутландер» совершил наезд на ребенка.

«В результате ДТП пешеход, мальчик 2010 года рождения, получил телесные повреждения — открытый перелом голени. В момент ДТП находился на прогулке с друзьями, без сопровождения взрослых», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Челябинску.

Добавим, что, помимо всего прочего, мальчик был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов. Чего не рекомендуется делать в темное время суток.