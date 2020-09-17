Пешеход погиб на улице Доватора в Челябинске

ДТП произошло возле 28 дома.

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Авария произошла в 3:40 ночи сегодня, 17 сентября. 60-летний мужчина шел по самому центру проезжей части и переходить дорогу не намеревался. В это время в том же месте проезжал автомобиль «Лифан» под управлением водителя 1976 года рождения.

«Водитель совершил наезд на пешехода, движущегося по центру проезжей части в неустановленном месте без цели перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный пешеход (мужчина, около 60 лет) получил телесные повреждения и скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в ГИБДД по Челябинску.

Сообщается, что у водителя, совершившего этот наезд, 19-летний стаж управления транспортным средством.