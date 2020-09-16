Два пешехода попали под колеса авто в Челябинске

Водителей просят проявить особое внимание на дорогах в непогоду.

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За прошедшие сутки в Челябинске произошло 46 ДТП, травмы получили четыре человека. В результате двух происшествий пострадали пешеходы.

Днем у дома 44/3 по улице Кольцевая 19-летний водитель за рулем ВАЗ-21144 сбил 54-летнего мужчину. Он шел по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо. Пострадавший получил травмы.

Вечером у дома 95 по улице Омская под колеса «Рено Логан» попал 44-летний пешеход. Горожанин также пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. В момент ДТП 55-летний водитель иномарки поворачивал.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и выпадением осадков в виде дождя, необходимо быть крайне внимательными на дорогах! Помните — тормозной путь автомобиля на скользкой и мокрой дороге возрастает в разы. Водитель в обязательном порядке должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, состоянию проезжей части, видимости и обеспечивать водителю контроль за движением транспортного средства», — обратились к водителям в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинской области.

Пешеходам рекомендуют носить одежду со световозвращающими элементами. Переходить дорогу необходимо только после того, как убедитесь, что автомобиль остановился и водитель пропускает вас. Школьникам стоит еще раз напомнить о ПДД, не оставлять их без присмотра вблизи проезжей части.