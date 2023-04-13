В Челябинске рядом с садовыми участками локализовали крупный пожар

Загорелась трава на насыпи железной дороги в Советском районе города

Вчера вечером, 12 апреля, в Челябинске вспыхнул крупный пожар на железнодорожной насыпи рядом с садовыми товариществами «Меридиан» и «Локомотив-1» в Советском районе города. Сотрудники МЧС локализовали возгорание, а Челябинская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства возгорания в полосе отвода железной дороги, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Кадрами о крупном возгорании поделились очевидцы. Первым делом они подумали, что горят сады, но затем выяснили, что горит трава вдоль железнодорожной насыпи. На место возгорания были отправлены сотрудники 202-й пожарной части и 6-й пожарно-спасательной части подразделения МЧС. Им удалось локализовать очаг возгорания. Теперь обстоятельствами произошедшего занялась прокуратура.

«Челябинской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка достаточности принятых мер в сфере пожарной безопасности в полосе отвода железной дороги», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что с 12 апреля по распоряжению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области введен особый противопожарный режим. До отмены режима запрещено разводить огонь на землях лесного фонда, сельхозугодьях и на территории населенных пунктов.