В Челябинской области с 12 апреля ввели особый противопожарный режим

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличили вдвое

С 12 апреля на территории Челябинской области ввели особый противопожарный режим. До отмены режима запрещено разводить огонь на землях лесного фонда, сельхозугодьях и на территории населенных пунктов. Режим введен по решению губернатора Алексея Текслера, постановление опубликовано на портале правовой информации.

Напомним, о введении особого противопожарного режима накануне заявили в региональном ГУ МЧС России. Также во вторник, 11 апреля, и. о. начальника управления лесами по Челябинской области Валерий Нигматуллин в ходе брифинга рассказал, что на территории региона установлен четвертый класс пожарной опасности. Сегодня в пресс-службе правительства Челябинской области пояснили, что с сегодняшнего дня во всех муниципальных образованиях Челябинской области вводятся дополнительные противопожарные меры.

«Все службы лесоохраны находятся в режиме повышенной готовности, круглосуточно работает региональная диспетчерская служба, увеличено количество патрульно-контрольных групп, в состав которых входят лесные инспекторы, сотрудники полиции, МЧС», — пояснили в ведомстве.

Согласно постановлению правительства региона на территории всей области запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать бытовые отходы, мусор, жечь траву. Речь идет о землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе на участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое. Они могут достигать до 800 тысяч рублей.

«В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55, а также 112», — пояснили в пресс-службе правительства.

Главам муниципалитетов рекомендовали организовать временные противопожарные посты в тех населенных пунктах, которые относятся к зоне риска.