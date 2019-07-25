На Южном Урале казахский праздник соберёт около 20 тысяч человек

«Туган Жер» пройдёт в Верхнеуральске.

10 августа на Южном Урале пройдет фестиваль-конкурс казахского национального творчества. В этот раз «Туган Жер» пройдет в Верхнеуральском районе.



«Сегодня на Южном Урале проживает более 35000 казахов, активно работают казахские национально-культурные объединения, в том числе и при областном Доме дружбы народов. В 2017 году фестиваль «Туган Жер» мы проводили в Брединском районе и его гостями стало более 23 000 человек. Уверена, в этот раз будет не меньше. Одних только участников зарегистрировалось более 7 тысяч», – рассказала Юлия Лапидус, директор Дома дружбы народов Челябинской области. .



Участниками фестиваля станут национально культурные объединения. Приедут гости из Казахстана и Башкортостана. Для гостей мероприятия приготовили обширную программу: конкурс национальных блюд, спортивные состязания, выставки национальных украшений. А также впервые проведут конкурс «Жайна»: мастера посоревнуются в умении готовить лепешки для бешбармака.