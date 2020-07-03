В Челябинске разыскивают женщину, сбежавшую из больницы

Ночью она самовольно покинула лечебное учреждение.

Послушать 00:00

В Челябинске объявили поиски 43-летней женщины, которая самовольно покинула городскую больницу № 5. Из медицинского учреждения Наиля Каримова ушла сегодня, 3 июля, ночью. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Наиле Каримовой на вид 40-45 лет, она худощавого телосложения, волосы темные, рост от 160 до 170 сантиметров.

Была одета в куртку цвета хаки, белую кофту и черные джинсы, а также синие кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Наили Каримовой, сообщите ее по телефону: 89514551317 — Татьяна или 89026045610 — Ирина.