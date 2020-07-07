Обновлённое урологическое отделение областной больницы № 3 открывается в Челябинске

На ремонт корпуса потратили около 3,5 миллионов рублей.

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В Челябинске готовится к открытию отремонтированное урологическое отделение Областной клинической больницы № 3. В обновлённых стенах корпуса пациентов учреждения ждут новые койки и комфортабельные палаты. Созданы условия и для врачей. Специалистам подготовлены обновлённые ординаторские.



Все работы по обновлению урологического отделения обошлись в районе 3 — 3,5 миллионов рублей. По словам министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семёнова, эта сумма равна стоимости ремонта в трёхкомнатной квартире. Глава минздрава отметил, что подобных ОКБ № 3 больниц по количеству работающего медицинского состава — одна из крупных. Юрий Семёнов подчеркнул, что урологическое отделение больницы входит в число лучших по всему региону.

«Со всей Челябинской области, со всего Челябинска сюда поступают пациенты, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас мы пришли посмотреть урологическое отделение, которое открывается после ремонта. Медицинская помощь должна быть не только высокотехнологичная, но и комфортная. Мы видим, что это отделение комфортное. Пациенты будут поступать в комфортные условия, получать медицинскую помощь. Где-то через неделю начнут поступать пациенты. Думаю, что все останутся довольны: не только пациенты, но и сотрудники»,— отметил Юрий Семёнов.

Само отделение рассчитано на 32 человека. При этом есть возможность вместить и большее количество пациентов, однако сейчас в этом нет необходимости из-за введения малоинвазивных методов, рассказал главврач ОКБ № 3 Михаил Вербицкий.

«При введение малоинвазивных методов, которые позволяют уйти от риска операции по срокам, это позволяет на 3-4 день выписывать больных домой. За счёт новых методик появляется возможность не 60 пациентов здесь держать, а держать 30»,— сказал главврач ОКБ № 3 Михаил Вербицкий.

Главврач отметил, что новые методики работы позволяют в том числе и сдержать распространение пандемии коронавируса по больнице. По словам Михаила Вербицкого, эта тактика позволяет учреждению функционировать в обычном режиме.