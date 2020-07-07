Пациентку с частичной деменцией разыскивают в Челябинске

Светлана Ларюшкина ушла из ГКБ № 9 в понедельник, 6 июля.

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В Челябинске разыскивают 46-летнюю Светлану Ларюшкину. Женщина страдает частичной деменцией. Она ушла из больницы № 9 в понедельник, 6 июля. На данный момент о её местонахождении ничего неизвестно, сообщили «Первому областному» волонтёры организации «Легион-Спас».



«Приметы: рост 167 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, короткая стрижка голубые глаза. Особые приметы: Невнятная речь, без зубов. Была одета: тёмная майка, светлое бельё. Страдает частичной деменцией»,— рассказали представители «Легион-Спаса».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Светланы Ларюшкиной просят сообщить информацию по телефонам: 8 (951) 455-13-17 и 8 (351) 277-79-11. Также данные можно предоставить в любое отделение больницы.