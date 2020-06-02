«Главное, что он жив»: волонтеры рассказали историю поисков 71-летнего немого челябинца

Пенсионер скитался по области трое суток.

Послушать 00:00

Историю поисков 71-летнего Маулита Валеева из Челябинска рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Пожилой мужчина пропал утром 28 мая — он ушел в поликлинику, которая расположена в десяти минутах ходьбы от его дома. Однако ни в больницу, ни домой пенсионер не пришел. Тогда и начались поиски.

К волонтерам обратились родственники дедушки. Выяснилось, что после инсульта он онемел, потерял возможность общаться, объяснить что-то мог лишь жестами. Добровольцы незамедлительно приступили к уже привычному: подготовить ориентировки, отправить их в печать, распространить информацию в соцсетях. Далее начали расклеивать объявления и прочесывать местность.

«Пока искали дедушку, расклеили 1000 ориентировок, общая длина поисковых треков составила 51.9 км. Он нашелся днем 31 мая. Его в тяжелом состоянии на одной из улиц Копейска увидела продавец магазина „Ткани“ и вызвала „скорую“, за что ей наша огромная благодарность. По счастливому стечению обстоятельств, в бригаде той самой „скорой“ оказались наши добровольцы — водитель Юрий и фельдшер Валентина», — рассказали в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Челябинской области.

Фельдшер сообщила радостную новость инфоргам поискового отряда, а уже через несколько минут ее передали родным пропавшего мужчины. Дедушку привезли в горбольницу Копейска, где он дождался волонтеров и родственников.

«Мы не знаем, каким образом Маулит Мухаметович попал в Копейск. Мы можем только догадываться, что кто-то его подвез или посадил в общественный транспорт, тем самым расширив нашу зону поиска. Главное, что он жив и снова вместе со своими родными», — признались волонтеры.

Участники отряда «Лиза Алерт» поблагодарили всех, кто принимал активное участие в поисках дедушки, и призвали людей не оставаться равнодушными.