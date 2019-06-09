/ В Челябинске разыскивают автоледи, сбившую мотоциклиста

Виновница аварии скрылась с места ДТП, не оказав помощь пострадавшему.

Накануне, 8 июня, в центре Челябинска произошло ДТП, которое взволновало многих горожан. Иномарка сбила мотоциклиста и скрылась с места аварии. Очевидцем событий стала корреспондент телеканала ОТВ.

Авария произошла около 21:30 на проспекте Ленина, у здания Законодательного собрания Челябинской области. Водитель серого Renault Logan перестраивался с третьего ряда во второй и задела мотоцикл Suzuki. В результате владелец байка потерял контроль над своим «железным конём»‎ и упал. Известно, что за рулём иномарки находилась женщина.

К счастью, водитель мотоцикла остался жив. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, вердиктом медиков стали ушибы колена и поясницы, а также перелом пальца на ноге. На полное восстановление, по словам врачей, у мотоциклиста уйдёт не меньше двух месяцев. Поисками виновницы аварии уже занимаются сотрудники ГИБДД.

Факт ДТП оформлен, в настоящее время проводится административное расследование и мероприятия по розыску водителя иномарки. За оставление пострадавшего на месте аварии автолюбителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест сроком до 15 суток — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной»‎ в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Инцидент вызвал огромное возмущение среди горожан, а друзья пострадавшего мотоциклиста уже занимаются поисками виновницы ДТП через социальные сети. Известно, что автоледи управляла тёмно-серым Renault Logan, правый бок которой был слегка помят. Если вы владеете какой-либо информацией о происшествии, сообщите об этом по телефону: 8-351-728-61-14, 8-351-728-60-14.