/ Угнанный в Италии мотоцикл обнаружили челябинские полицейские

Южноуралец купил транспорт на Востоке России.

Находящийся в международном розыске мотоцикл нашли в Челябинской области. Транспортное средство было угнано в Италии в 2011 году. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, мотоцикл был приобретен через интернет по объявлению в городе Находка Приморского края.



При планировании сделки продавец прислал фотографии документов и фото мотоцикла. По словам потерпевшего, он проверил все документы по VIN-номеру транспортного средства по доступным базам в интернете. После оплаты в размере 330 000 рублей, продавец отправил мотоцикл в город Челябинск. Однако при постановке транспортного средства на учет и проведении процедуры осмотра транспорта в Центре регистрации автотранспортных средств и миграционных услуг МВД РФ города Челябинска полицейскими было выявлено, что мотоцикл находится в международном розыске, а документы поддельные. — рассказали сайту «Первый областной» В ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента.

В Госавтоинспекции напоминают, что информацию о транспортных средствах можно проверить на официальном сайте ведомства в разделе «Сервисы» и «Проверка автомобиля». Там же можно подтвердить или опровергнуть факт нахождения транспорта в розыске или участия в ДТП.