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/ Авария с ребенком в салоне произошла в Челябинске

Авария с ребенком в салоне произошла в Челябинске

Внедорожник «Тойота» опрокинулся на бок от столкновения с «Фольксвагеном».
сегодня в 11:39
  |  Происшествия
Серьезно ДТП с участием двух автомобилей произошло сегодня, 8 июня, утром. На улице Братьев Кашириных столкнулись «Фольксваген» и «Тойота». Об этом рассказали очевидцы аварии в одной из групп во «ВКонтакте».

Братьев Кашириных — Макеева в сторону Чичерина серьезное ДТП. Ищите пути объезда. — рассказал подписчик сообщества «Регион 74» во «ВКонтакте».

Внедорожник «Тойота» от столкновения перевернулся на бок. В комментариях сообщества предположили, что водитель проехал на красный свет. Отметим, что для ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС.

По адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 151, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека и 1 единица техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также на месте аварии присутствовали сотрудники ГИБДД и несколько машин скорой помощи. По информации местных СМИ, в перевернувшейся «Тойоте» ехала маленькая девочка, однако она, как и другие участники аварии, не пострадала.

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