ОТВ покажет документальный фильм к годовщине Кыштымской аварии

«Заложники» выйдут в эфир в день трагедии на «Маяке».

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Медиахолдинг ОТВ подготовил фильм к годовщине аварии на химкомбинате «Маяк». 29 сентября исполнится 63 года с того момента как на заводе, который находится в Озёрске, произошёл взрыв, уступающий по мощности лишь авариям на ЧАЭС и Фукусиме-1. Катастрофу, произошедшую в Челябинской области прозвали «Кыштымской», поскольку Озёрск тогда носил имя Челябинск-40 и был секретным городом.



Взрыв, произошедший на «Маяке» отразился на тысячах людей. Кого-то бросили на ликвидацию последствий, других — переселили, навсегда остались захоронены 23 деревни. Лишь несколько сёл оказались нетронутыми, и уже 60 лет местные жители борются за выживание. Создатели фильма, который получил название «Заложники», хотят рассказать именно о них. Идея принадлежит автору программы «Время новостей. Итоги» Анастасии Плотниковой.

«Мгновенных смертей тогда не было. Но взрыв имел отложенный эффект. И больше всех его почувствовали жители деревень в зоне ВУРСА. Восточно-уральского радиоактивного следа. Этот фильм о них. Мы расскажем о фактах, которые раньше были неизвестны, и людях, которых старались не замечать. Фильм мы построили на судьбах жителей двух деревень. Юго-Конево — её жители рассказали о страшном выселении. И Татарская Караболка — деревню по какому-то стечению обстоятельств, так и не выселили, а жителей бросили наедине с радиацией. Все эти люди оказались заложниками ситуации»,— рассказали «Первому областному» создатели «Заложников».

В эфир «Заложники» выйдут во вторник, 29 сентября, в годовщину событий Кыштымской аварии. Смотрите документальный фильм в 20:00 на телеканале ОТВ.