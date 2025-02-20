В Челябинске прошла облава в «спа-салонах»

Полицейские с собаками пришли в три точки, на которые жаловались местные жители

В Челябинске полицейские вместе с бойцами ОМОНа Росгвардии и собаками проверили деятельность трех спа-салонов. На работу заведений поступали жалобы от жителей окрестных домов по факту возможного осуществления в них незаконной деятельности, сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские детально изучили документацию салонов, провели осмотр помещений — к осмотру привлекался кинолог с собакой. В отдел полиции были доставлены 18 девушек.

«Сотрудников и посетителей заведений опросили на предмет возможного осуществления ими незаконной деятельности и предупредили об ответственности за нарушение законодательства РФ», — рассказали в ведомстве.