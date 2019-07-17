В Челябинске прошел слух об отмене маршрута 123

Речь идет о микроавтобусах, курсирующих между Челябинском и Копейском

Сегодня, 17 июля, об отмене маршрута №123 «Копейск-ЮУРГУ» заговорило одно из городских сетевых изданий, ссылаясь на кондукторов общественного транспорта. Сообщение вызвало ажиотаж в социальных сетях. Многие решили, что речь идет о маршрутке. На самом деле изменения коснулись муниципальных автобусов с аналогичной нумерацией.

Сейчас причины отмены автобусного маршрута «Копейск-ЮУРГУ» уточняются. Маршрутные такси №123 никуда не делись и продолжают курсировать между городами, однако выяснилось, что и здесь не всё гладко. Именно перебои в работе микроавтобусов беспокоят челябинцев и копейчан больше всего.

«Долго ждем, примерно 20-25 минут», – рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Диляра Дажигулова.

Также жителей беспокоит непостоянная стоимость проезда на маршруте, она варьируется от 25 до 40 рублей за поездку.

«Вчера 39 рублей стоимость была, я несколько раз переспросила стоимость, ни 35, ни 40, а 39 рублей. Ладно хоть не 39,20», – поделилась Наталья Тренцова.

Все дело в том, что на маршруте принята дифференциация цен. То есть его стоимость зависит от количества остановок, которые проехал пассажир. Возможно, причиной непонятного ценообразования на маршруте является нелегальный перевозчик. Редакция сайта «Первый областной» уже разбирается в ситуации, следите за обновлениями на 1obl.ru.