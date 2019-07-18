ЗАГСы снова без проблем могут регистрировать браки

Сбой электронной системы учреждений был устранён.

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что система ЕГР ЗАГС дала сбой. Предположительно, неполадки случились из-за планового обновления этой системы.

Но официальный представитель ФНС России Борис Беляков опроверг эти слухи. Он заявил, что система ЕГР ЗАГС спроектирована таким образом, что актовые записи в информационной системе регистрируются независимо от обновлений, отключений связи или поломки оборудования. Для продолжения штатного оказания услуг населению сотрудникам отделений ЗАГС просто нужно перейти в офлайн-режим системы.

«Для таких случаев предусмотрен офлайн-режим, который позволяет регистрировать актовую запись автономно на рабочем компьютере сотрудника органа ЗАГС. Для этого в памяти компьютера создаются уникальные номера актовых записей. После восстановления связи или окончания обновления программного обеспечения актовая запись автоматически передается в информационную систему ЕГР ЗАГС. Более того, в отдаленных районах, где часто бывают перебои со связью, операторы регулярно работают в офлайн-режиме. Для работы в офлайн-режиме сотрудники органов ЗАГС всей страны проходят специальное обучение. Ограничений по работе в офлайн-режиме нет – система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями», — рассказал Борис Беляков.

Сейчас никаких препятствий для регистрации актов гражданского состояния и своевременного предоставления государственных услуг гражданам в момент обновления системы ЕГР ЗАГС нет. Сотрудники учреждений без задержек принимают документы, а также выдают все необходимые справки и свидетельства.

