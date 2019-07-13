Алексей Текслер возмущён безответственностью водителей маршруток

Глава региона отреагировал на ДТП, которое произошло на Северо-Западе Челябинска.

Вчера, 12 июля, на Северо-Западе Челябинска произошла страшная авария с участием маршрутного такси. Микроавтобус в результате ДТП был опрокинут набок, пострадали семь его пассажиров. Глава региона не мог не отреагировать на такое происшествие.

«Обращаю внимание, что подобное происшествие с участием общественного транспорта далеко не первое. Это абсолютно недопустимо! В погоне за выручкой водители забывают об элементарных правилах безопасности, ставя под угрозу жизни пассажиров. Необходимо наводить порядок в этой сфере. Именно такую задачу я поставил перед руководством города», — заявил Алексей Текслер.

Также глава Челябинской области отметил, что правоохранительные органы разберутся в причинах аварии, выяснят её обстоятельства, найдут винновых и непременно их накажут.

Напомним, что ДТП произошло вчера вечером, когда челябинцы возвращались с работы домой. При столкновении семь пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести. На место аварии оперативно прибыли сотрудники МЧС, медики и сотрудники ГИБДД.