В Челябинске продолжают розыск убийцы хозяина магазина игрушек

СК просит помощи у тех, кто мог видеть подозреваемого

В Челябинске и области продолжается поиск подозреваемого в убийстве хозяина магазина игрушек. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Речь идет об убийстве Артема Павлова — хозяина магазина игрушек, который располагался на Цвиллинга, 35. Трагедия случилась 31 декабря прошлого года. В магазин ворвался подозреваемый и несколько раз ударил бизнесмена топором. От полученных травм 49-летний мужчина скончался в больнице. Скорую вызвали посетители магазина.

«Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования уголовного дела проведено значительное количество следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Проверено на причастность к совершению преступления более 120 человек», — рассказали в региональном СУ СКР.

Возможно, к преступлению причастен мужчина, которому на вид 35—40 лет, среднего телосложения, рост около 170—175 сантиметров, волосы темные.

В день преступления он был одет в черную куртку с длинным капюшоном, черную шапку и спортивные штаны черного цвета с надписью FILA.

Челябинцев, которые знакомы с погибшим или владеют информацией о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам: 8 909 087-76-09, 8 932 016-83-47.