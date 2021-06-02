В Челябинске прекратили уголовные дела по пристрою к оперному театру

Следствие не нашло состава преступлений в работе подрядчика

Управление СК России по Челябинской области прекратило производство по уголовным делам о превышении и злоупотреблении должностными полномочиям, а также о халатности при возведении пристроя к челябинскому Театру оперы и балета им. Глинки. Фигурантами могли стать представители подрядчика и чиновники. Информацию ИА «Первое областное» подтвердил старший помощник руководителя управления СКР по региону Владимир Шишков.

«Решение сейчас находится на проверке в аппарате следственного управления. Такие решения принимаются либо когда нет состава преступления, либо когда нет самого преступного события», — отметил Владимир Шишков.

В министерстве строительства Челябинской области сообщили: в официальном письме от следственных органов говорится, что уголовные дела прекращены из-за отсутствия состава преступления. Сейчас областной Минстрой судится в Арбитражном суде Челябинской области с подрядчиком, который возводил вспомогательное здание рядом с оперным театром — ООО «Альфастрой».

«Следственные органы провели экспертизу, в ходе которой были установлены обстоятельства, которые привели к прекращению уголовного дела. Ранее сообщалось, что некачественно выполнен пол и поставлено не то оборудование. Объект введен в эксплуатацию, он передан оперному театру», — рассказали в региональном Минстрое.

По данным в картотеке арбитражного суда, рассматриваются два иска министерства строительства региона к «Альфастрою» с требованиями в размере 1,6 млн рублей. Из этой суммы 527 тыс. рублей — неустойка, а все остальное — ущерб. Один из исков связан с принуждением к исполнению обязательств, а второй — о взыскании. Не исключено, что производство будут вести только по одному иску, который был направлен еще в августе 2020. По этому делу назначена судебная экспертиза. Специалисты должны установить, какую часть работ «Альфастрой» выполнил некачественно. Также будет уточнена сумма ущерба. Заседание назначено на 9 июня.

Напомним, «Альфастрой» выиграло контракт на возведение пристроя к театру оперы и балета. Цена контракта составила 87,4 млн рублей. Завершить работы должны были к саммитам ШОС и БРИКС. Но, по данным областной прокуратуры, с октября 2018 по 15 апреля 2020 год должностные лица министерства строительства и инфраструктуры области и ОГКУ «Челябоблинвестрой» приняли и оплатили фактически отсутствующую на объекте офисную мебель и невыполненные работы. Ущерб региональному бюджету оценивался в 1 млн рублей.

По данным базы «ЛИК: эксперт», ООО «Альфастрой» принадлежит депутату Челябинской городской думы Олегу Иванову, он же — гендиректор. В 2020 году выручка компании составила 428 млн рублей.

Также прокуратура Челябинской области возбудила уголовное дело о хищении 16,5 миллиона рублей при реставрации основного здания Театра оперы и балета имени М. И. Глинки.