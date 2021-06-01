Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Челябинской области

Ночью в некоторых районах региона возможны заморозки

В предстоящую среду, 2 июня, в Челябинской области прогнозируют дожди и грозы. В некоторых районах области возможны заморозки. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на среду в регионе обещают кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров опустятся до +7, +12°C, при прояснении до +2, +7°C. На почве возможны заморозки до −2°C. Днем синоптики также прогнозируют грозы, местами кратковременные дожди, в горах до сильных. Воздух прогреется до +16, +21°C, в горах +11, +16°C, на юге потеплеет до +28°C. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске ночью осадков не ожидается, днем возможен кратковременный дождь. В ночные часы ртутные столбики покажут +10, +12°C. Днем потеплеет до +16, +18°C. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.