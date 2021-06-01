Челябинец украл из офиса страховой компании 500 тысяч рублей

Подозреваемого разыскивает полиция

Сотрудники полиции разыскиваю преступника, укравшего около 500 тысяч рублей из офиса страховой компании. Информацию об этом сегодня, 1 июня, Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Происшествие случилось накануне утром, 31 мая. Злоумышленник проник в подвал дома на Университетской Набережной, пробил потолок и попал в офис страховой компании до начала рабочего дня. Преступник похитил около 500 тысяч рублей.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ („Кража“). Проводятся мероприятия, направленные на розыск преступника», — рассказали в пресс-службе УМВД по городу.

Напомним, Калининский районный суд сегодня вынес приговор челябинцам, признанным виновными в краже 13 миллионов из терминалов и банкоматов. Злоумышленники изобрели устройство, отключающее охранные сигнализации.