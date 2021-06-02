В Челябинской области потеплеет до +28°C

Но только на юге региона

Сегодня, 2 июня, в Челябинской области прогнозируют дожди и грозы. На юге потеплеет до +28°C. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем синоптики прогнозируют в регионе грозы, местами кратковременные дожди, в горах до сильных. Воздух прогреется до +16, +21°C, в горах +11, +16°C, на юге потеплеет до +28°C. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске днем возможен кратковременный дождь. Днем потеплеет до +16, +18°C. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.