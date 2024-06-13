Пожарные реанимировали собаку и двух кошек в Челябинске

Животные надышались угарным газом

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Накануне, 12 июня, пожарные из Челябинска спасли во время пожара двух кошек и пса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

На улице Островского загорелся балкон жилой многоэтажки. Так хозяев не было дома и возгорание обнаружили поздно, огонь успел перекинуться с седьмого на два верхних этажа — восьмой и девятый. Здесь тоже в огне оказались балконы — пожарные успели потушить пламя на пороге квартир.

«В квартире на восьмом этаже были обнаружены собака и две кошки без сознания: они надышались угарным газом», — говорят в МЧС.

Пожарные вынесли животных на улицу и реанимировали при помощи дыхательного аппарата.