Причину пожара на рынке «Восточный город» в Челябинске выясняет Следственный комитет

На месте уже работают следователь и следователь-криминалист

Следователи СУ СК России по Челябинской области выясняют причину крупного возгорания, которое произошло в пятницу, 19 января, на вещевом рынке «Восточный город» в Челябинске, сообщает пресс-служба ведомства.

«Организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). В настоящее время на месте происшествия находятся следователь и следователь-криминалист СУ СК России по Челябинской области», — добавляют в пресс-службе.

В ходе проверки будут установлены причины пожара, а также возможные нарушения требований пожарной безопасности.

Напомним, около шести часов вечера в центре Челябинска вспыхнул старейший вещевой рынок «Восточный город». Многим челябинцам он больше известен как Зеленый рынок. Несмотря на все веяния современности он так и остался большим базаром времен перестройки, где можно было купить дешевые вещи сомнительного производства.

Челябинская прокуратура проведет проверку по факту пожара на рынке «Восточный город».

Медики осмотрели двух пострадавших во время пожара на рынке «Восточный город».