19 сентября Центральный районный суд г. Челябинска принял решение по уголовным делам организаторов региональной ячейки «Народная самооборона» (Решением Челябинского областного суда леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона» признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации). Супруги Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова признаны виновными в хулиганстве и вандализме за акцию протеста у здания ФСБ в 2018 году. Обвиняемых приговорили к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
Напомним, в 2018 году супруги вышли на акцию в поддержку фигурантов террористического сообщества «Сеть», забросив на территорию УФСБ России по Челябинской области фальшфейер и вывесив плакат экстремистского содержания. В отношении них ГУ МВД России по Челябинской области расследованы уголовные дела по указанным статьям.
Ранее, в 2021 году суд приговорил Дмитрия Цибуковскогок двум с половиной годам, а его супругу Анастасию Сафонову — к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда, однако уже 24 ноября 2021 года защите удалось добиться отмены обвинительного приговора, после чего уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а подсудимые освобождены из СИЗО под запрет определенных действий.
«Опасаясь уголовного преследования, виновные предприняли попытку перехода государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска „Сагарчин“ в Оренбургской области в сопредельное государство, однако совместно с УФСБ, ПУ ФСБ России и УМВД России по Оренбургской области задержаны. По решению суда они будут отконвоированы в следственный изолятор г. Челябинска», — рассказали в ФСБ.
Суд признал Цибуковского и Сафонову виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 («Хулиганство»), ч. 2 ст. 214 («Вандализм») УК России. Обвиняемые приговорены к 2 годам и 1 году 9 месяцам лишению свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее прокурор настаивал на пяти годах лишения свободы.