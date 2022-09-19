В Челябинске повторно осудили семейную пару анархистов за вандализм и хулиганство

Организаторы запрещенной террористической организации «Народная самооборона» устроили акцию протеста возле здания ФСБ в 2018 году

19 сентября Центральный районный суд г. Челябинска принял решение по уголовным делам организаторов региональной ячейки «Народная самооборона» (Решением Челябинского областного суда леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона» признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации). Супруги Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова признаны виновными в хулиганстве и вандализме за акцию протеста у здания ФСБ в 2018 году. Обвиняемых приговорили к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, в 2018 году супруги вышли на акцию в поддержку фигурантов террористического сообщества «Сеть», забросив на территорию УФСБ России по Челябинской области фальшфейер и вывесив плакат экстремистского содержания. В отношении них ГУ МВД России по Челябинской области расследованы уголовные дела по указанным статьям.

Ранее, в 2021 году суд приговорил Дмитрия Цибуковскогок двум с половиной годам, а его супругу Анастасию Сафонову — к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда, однако уже 24 ноября 2021 года защите удалось добиться отмены обвинительного приговора, после чего уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а подсудимые освобождены из СИЗО под запрет определенных действий.



«Опасаясь уголовного преследования, виновные предприняли попытку перехода государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска „Сагарчин“ в Оренбургской области в сопредельное государство, однако совместно с УФСБ, ПУ ФСБ России и УМВД России по Оренбургской области задержаны. По решению суда они будут отконвоированы в следственный изолятор г. Челябинска», — рассказали в ФСБ.

Суд признал Цибуковского и Сафонову виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 («Хулиганство»), ч. 2 ст. 214 («Вандализм») УК России. Обвиняемые приговорены к 2 годам и 1 году 9 месяцам лишению свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее прокурор настаивал на пяти годах лишения свободы.