В Челябинске семейную пару осудили за акцию протеста у здания ФСБ

Обвиняемые получили реальные сроки

Сегодня, 10 сентября, в Центральном районном суде Челябинска вынесли приговор Дмитрию Цибуковскому и Анастасии Сафроновой. Супруги признаны виновными в хулиганстве. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

В 2018 году осужденные повесили баннер с провокационным высказыванием на забор здания УФСБ по Челябинской области.

В отношении Цибуковского и Сафроновой были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения») и статье 214 УК РФ («Вандализм»). Позже по статье 214 обвинения с них сняли в связи с истечением срока давности.

«Дмитрию Цибуковскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Сафроновой — 2 года колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе Центрального райсуда.

Адвокаты намерены обжаловать приговор.