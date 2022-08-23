Обвинение запросило по пять лет колонии для челябинских анархистов

Семейную пару осудят за акцию протеста 2018 года

В Центральном суде Челябинска 23 августа состоялись прения по уголовному делу Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой. Семейную пару обвиняют в вандализме и хулиганстве по мотиву политической ненависти. Прокурор попросил суд назначить наказание в виде 5 лет колонии общего режима нарушителям общественного порядка, сообщает юрист, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Прокурор попросил суд признать активистов виновными в хулиганстве по мотиву политической ненависти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В части вандализма гособвинитель попросил дело прекратить за сроками.

Напомним, в 2018 году активисты устроили акцию протеста возле здания ФСБ, растянули плакат с провокационной надписью. Цибуковский также зажег файер, после чего забросил его на огражденную территорию здания УФСБ.

«Обвинение полагает, что таким образом активисты „дерзко и цинично“ нарушили общественный порядок с целью выражения своей политической воли и политического мнения, а файер был применено в качестве оружия», — сообщил Павел Чиков.

Также пару обвиняют в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке (ч.2 ст.214 УК РФ).

Ранее в 2021 году суд приговорил Дмитрия Цибуковского к двум с половиной годам, а его супругу Анастасию Сафонову — к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда, однако уже 24 ноября 2021 года защите удалось добиться отмены обвинительного приговора, после чего уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а подсудимые освобождены из СИЗО под запрет определенных действий.