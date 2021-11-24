Челябинский областной суд отменил приговор Дмитрию Цибуковскому и Анастасии Сафоновой. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает телеграм-канал правозащитника Павла Чикова.
«Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мера им изменена на запрет определенных действий. Оба освобождены из СИЗО», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее суд признал супругов виновными в хулиганстве. В 2018 году осужденные повесили баннер с провокационным высказыванием на забор здания УФСБ по Челябинской области.